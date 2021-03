Palermo, obiettivo play-off: rosanero al decimo posto, ma il calendario può essere favorevole

Il Palermo si appresta a disputare l’ultima parte della stagione regolamentare.

I rosanero nell’ultimo turno di campionato non sono scesi in campo a causa dei tanti positivi all’interno del gruppo squadra del Monopoli che hanno costretto la Lega al rinvio della gara. Senza giocare gli uomini di Giacomo Filippi hanno perso una posizione in classifica e al momento si ritrovano al decimo posto, ultimo utile per poter giocare i play-off. Il calendario adesso può diventare complice del Palermo che si tiene comunque a debita distanza dalle dirette concorrenti Viterbese e proprio Monopoli. I rosanero da qui al termine del campionato, scrive l’edizione odierna de ‘Il Giornale di Sicilia’, affronteranno solo due squadre che li precedono in graduatoria, poi i due scontri diretti contro i pugliesi e la Casertana. Le ultime due giornate vedranno il Palermo impegnato sul campo della Virtus Francavilla e in casa contro la Cavese, ultima in classifica. Dunque i match più duri da affrontare saranno quelli contro Foggia e Bari benché entrambe le compagini non stiano attraversando un momento positivo. Una delle squadre che potrebbe insider i rosanero per la corsa agli spareggi è la Viterbese che comunque non ha un calendario troppo agevole (Catania, Casertana, Catanzaro e Teramo) e nelle ultime tre giornate ha ottenuto solo 3 punti contro i 6 dei rosanero. Stessa sorte per il Monopoli che oltre a dover giocare i due scontri diretti contro Palermo e Casertana, nelle ultime due giornate dovrà affrontare Catanzaro e Ternana.