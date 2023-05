Palermo, obbligo di riscatto per Stulac: l’ex Empoli perno del nuovo centrocampo?

"L’obiettivo, rimasto irrealizzato in questa stagione anche a causa di equivoci tattici e di un modulo variabile nei primi mesi, è di fare dello sloveno il perno del nuovo centrocampo", prosegue il noto quotidiano. Più delicate, per ragioni diverse, le trattative con il Sassuolo per Sala e con l’Atalanta per Elia. "Toccherà alla dirigenza rosanero trovare un accordo sul prezzo o in alternativa virare su altri profili", si legge sul Gds. A causa della precaria situazione economica della Sampdoria e dei problemi tattici riscontrati non è così scontata, infine, la permanenza in rosanero di Verre. Seguiranno ulteriori aggiornamenti...