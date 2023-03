Palermo, nuovo duello sul binario mancino: concorrenza Sala e Aurelio, Masciangelo…

L’edizione odierna del "Giornale di Sicilia" si sofferma sulla concorrenza sul binario mancino. Prima dello stop di Bolzano, le prestazioni di Marco Sala hanno fatto registrare una progressiva crescita tecnico-tattica. Nel girone di ritorno sei gare consecutive senza mai saltare un minuto: una scelta dettata sia dalla fiducia di Corini sia dall’assenza di sostituti, approdati solo a ridosso della gara esterna contro Ascoli, ma che inevitabilmente ha sottoposto il giocatore a stress atletici emersi all’alba della settima gara consecutiva da titolare. Al suo posto è subentrato l’ex Benevento, propositivo con il SudTirol ma piuttosto timido con la Ternana, al punto da concedere spazio ad Aurelio, che al netto di qualche difficoltà iniziale ha mostrato corsa e personalità contro le "fere" sfiorando anche il gol personale, sbagliando a pochi passi dalla porta di Iannarilli. A Pisa, la prima titolare con la maglia del Palermo ed il battesimo dal primo minuto in Serie B, l'ex Pontedera si è messo in luce in fase sia offensiva sia in ripiegamento ricevendo il plauso di mister Corini in sede di conferenza stampa post gara .