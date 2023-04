Palermo, numeri flop in 10 gare: col Benevento ultima chiamata playoff per Corini

L'edizione odierna de "La Repubblica-Palermo" si sofferma sul trend estremamente deludente del Palermo di Corini nelle ultime dieci giornate di campionato disputate. Una sola vittoria, in rimonta al Barbera contro il Modena dopo un primo tempo deficitario, sei pareggi colmi di rimpianti al culmine di gare spesso dominate e non chiuse, tre sconfitte figlie prevalentemente di cali di tensione e marchiani errori difensivi. Limiti strutturali, approcci mentali non idonei, mancanza di lucidità e concretezza, condotte di gare talvolta fin troppo conservative. Un'involuzione che ha prodotto un vistoso rallentamento nella fase topica del campionato, acuita da infortuni significativi e rendimento non all'altezza delle aspettative di alcuni uomini ritenuti chiave. Tuttavia, livellamento esasperante e latente mediocrità delle contendenti in zona playoff, lasciano ancora numericamente aperto uno spiraglio alla formazione rosanero. Infatti, con cinque match ancora da giocare prima di chiudere la regular season, il Palermo ha al momento solamente tre punti di distacco dall'ottavo posto occupato in coabitazione da Pisa e Reggina, con la formazione di Inzaghi appena penalizzata di tre punti dalla decisione del TFN per iil ritardo nel pagamento di contributi e stipendi ai tesserati. Battere il Benevento, ultima in graduatoria ed alla disperata ricerca di punti salvezza, diventa un must se si vuole alimentare una flebile speranza di agganciare in extremis il treno che conduce agli spareggi promozione.