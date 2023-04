La Gazzetta dello Sport: “Sei uomini lanciano la volata per restare al Palermo”

Da Verre a Bettella e Sala, la situazione in casa Palermo

"Cinque come le giornate che restano, sei come gli uomini in cerca di una riconferma. L’ultimo scorcio della regular season, al netto di un eventuale partecipazione ai playoff del Palermo, servirà a chi è in prestito per giocarsi la permanenza", apre così l'edizione odierna del noto quotidiano "La Gazzetta dello Sport" che punta i fari sulla squadra allenata da Eugenio Corini.

Tre situazioni in difesa con Bettella, Sala e Masciangelo, una a centrocampo con Verre, due in attacco con Tutino e Vido. La formula che ha, invece, portato Stulac in rosanero prevede un obbligo di riscatto dall'Empoli, mentre il futuro di Elia sarà oggetto di valutazione con l'Atalanta.

L'unica certezza è quella legata al futuro di Verre che è sceso di categoria confezionando in nove presenze due gol e tre assist. "Quanto a Masciangelo a gennaio sembrava il sostituto naturale di Sala, invece ha dovuto cedere il passo ad Aurelio", si legge. Su Bettella pesa il valore del riscatto (circa 4 milioni), mentre su Sala pesano i numerosi infortuni che hanno tormentato il ragazzo nell'arco della stagione. "Se per Vido una riconferma appare difficile, per Tutino molto dipenderà da quanto produrrà in termini offensivi da qui alla fine", chiosa la Rosea.