Palermo, non solo Bucaro: quattro palermitani in campo oggi nel Bisceglie

“Ancora palermitani contro il Palermo”.

Scrive così l’edizione odierna de ‘La Gazzetta dello Sport’, che punta i riflettori sulla sfida in programma alle ore 15 allo Stadio “Gustavo Ventura”. Quattro palermitani in forza al Bisceglie affronteranno questo pomeriggio il Palermo di Roberto Boscaglia. Priola (esperto difensore ex Trapani), Vitale (esterno classe 2000 ex Sicula Leonzio), Tarantino (terzino sinistro ex Primavera del Palermo) e Musso (prima punta originario di Partinico), dopo Santoro (Teramo) e D’Angelo (Avellino), proveranno “a far male alla squadra della loro città”, si legge.

Ma non solo; il noto quotidiano sportivo ricorda anche la “palermitanità” di Giovanni Bucaro. Il tecnico del Bisceglie, il cui nome la scorsa stagione è stato accostato a più riprese al club di viale del Fante, da allenatore ha sfidato il Palermo soltanto una volta, a livello giovanile nel 2011, al Torneo di Viareggio: Bucaro guidava la Primavera della Juventus e quella partita finì 2-1 in favore dei bianconeri.