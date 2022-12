Palermo, non è un Renzo Barbera per big: dopo Genoa e Parma cade anche il Cagliari

Derby delle isole che è valso anche il sorpasso del Palermo sul Cagliari, con i siciliani che sono balzati all'undicesima posizione in classifica a quota ventitré punti, mentre la distanza verso la zona playoff è rimasta di tre lunghezze. Il "Barbera" non si sarà affermato come fortino in questa altalenante annata della compagine allenata da Eugenio Corini, tuttavia, alcune delle formazioni più attrezzate e blasonate quali Genoa, Parma e Cagliari, sono tornate a casa a bocca asciutta con zero punti raccolti. "Stavolta la prova del Palermo è di caratura diversa: di sofferenza prima, di predominio dopo che ha legittimato il doppio vantaggio fino a un finale con un recupero monstre che ha messo a dura prova la resistenza dei rosanero che si sono visti accorciare negli ultimi battiti di una prestazione convincente", sottolinea il quotidiano.