Palermo-Nola, Orlando assicura: “Si giocherà a porte aperte, io sarò presente”

Arrivano finalmente certezze.

Domenica 1 marzo si giocherà la sfida tra il Palermo e il Nola, valida per la ventiseiesima giornata di Serie D: una gara fondamentale per il club rosanero, che dopo la sconfitta in trasferta contro il Licata dovrà ritrovare una vittoria importantissima per riprendere il prima possibile il cammino verso la promozione in Serie C.

Vista l’emergenza Coronavirus riecheggiava nell’aria la possibilità di giocare la sfida a porte chiuse, adeguandosi così alle misure di sicurezza adottate anche in vista della prossima giornata di Serie A. Tuttavia la città di Palermo, che attualmente annovera solamente tre casi (i turisti provenienti da Bergamo ricoverati all’ospedale Cervello), non è stata considerata un focolaio nazionale, e per tale motivo si sta discutendo anche la possibilità di giocare la partita a porte aperte, al fine di non negare la possibilità ai tifosi rosanero di recarsi allo stadio Renzo Barbera per supportare la loro squadra.

Dopo la nota del Comune, che già aveva dato rassicurazioni circa la possibilità sopracitata, è arrivata anche la conferma dal primo cittadino di Palermo, Leoluca Orlando, che questa mattina ha partecipato alla cerimonia di riapertura dello stadio delle Palme dopo i lavori di manutenzione effettuati. A margine dell’evento, il sindaco del capoluogo siciliano ha rilasciato le seguenti dichiarazioni: “Palermo-Nola a porte aperte? Certamente, anche io sarò presente e ritengo che non sarà solo. Spero che il pubblico palermitano come sempre darà sostegno a questa squadra che ha avuto una battuta di arresto fortunatamente compensata dalla battuta di arresto del Savoia“.

Adesso non ci sono più dubbi: Palermo-Nola, per la gioia dei tifosi rosanero, si giocherà a porte aperte e vedrà sugli spalti anche la presenza di Leoluca Orlando.

