Palermo, nodo allenatore: il club incassa un altro “no”. Grosso si defila, si candida Delio Rossi

“Un mese per trovare l’allenatore, ma chiaramente il Palermo spera di farcela prima”.

Apre così l’edizione odierna del ‘Giornale di Sicilia’. Prosegue la ricerca del tecnico per il club rosanero, tra nomi sfumati e nuovi ingressi nella lista dei tecnici. Un nodo che il duo dirigenziale Sagramola e Castagnini non è ancora riuscito a sciogliere, ma stanno continuando a sondare il terreno sia con tecnici occupati che con allenatori attualmente senza contratto. Al momento, però, il Palermo ha incassato una serie di angoscianti ‘no’: prima Roberto Boscaglia che con un comunicato ha annunciato di voler restare alla Virtus Entella. A questo, si sono aggiunti i dubbi di Fabio Grosso che ha deciso di smarcarsi, rinunciando così a questo matrimonio bis.

“Per poter avere un nuovo tecnico, formalmente, il Palermo potrebbe dover attendere ancora un altro mese. Il comunicato con cui lo scorso 22 giugno la Figc ha prolungato d’imperio i contratti in scadenza, infatti, prevede anche «per gli allenatori ed i preparatori atletici titolari di contratti in scadenza al 30 giugno 2020 l’estensione al 31 agosto 2020 del tesseramento e del contratto economico»”

Se da una parte c’è chi rifiuta la panchina rosanero, dall’altra c’è invece si muove per cercare di tornare nel capoluogo siciliano: “Delio Rossi ha pubblicamente espresso la propria disponibilità a tornare in rosanero anche in Serie C e il suo nome «circola» in viale del Fante, senza però trovare il gradimento della dirigenza, che pure sembra voler prendere in esame la possibilità di rivolgersi ad allenatori di esperienza. Non al tecnico dell’ultima finale di Coppa Italia a tinte rosanero, però, almeno per il momento”.

Tra i nomi presi in esame c’è quello di Auteri, che sembrerebbe non avere convinto, ma vista la situazione potrebbe pure tornare in corsa, “dato che gli obiettivi principali della società vanno ormai defilandosi”, si legg. Scienza ha rinnovato l’accordo col Monopoli fino al 2022, mentre Boscaglia e Caserta sono rimasti dove stanno. Per quanto riguarda Italiano la situazione “è complicata ben al di là delle reali volontà dell’allenatore, cercato in Serie A e in corsa per la promozione in massima serie con lo Spezia. Da Pecchia e Grosso, entrambi sondati dal Palermo, non sono invece arrivati invece segnali incoraggianti, con una panchina che rimane ancora senza padrone”. Intanto la data del ritiro si avvicina e l’ideale sarebbe avere un tecnico durante la preparazione della squadra.