Palermo, Nedelcearu leader silenzioso. Corini non rinuncia mai al centrale ex Crotone

"Cuore Nedelcearu: il Palermo trova un vero esempio" . Apre così l'edizione odierna della Gazzetta dello Sport che punta i riflettori sul momento attraversato dal difensore rumeno con il suo esempio di leadership in risalto nel corso della partita dei rosanero contro la Spal andato in scena la scorsa domenica e terminato sul punteggio di 1-1.

Poche ore prima del match di Ferrara, a Ionut Nedelcearu è giunta una delle notizie più tragiche che potessero arrivare: la scomparsa del proprio padre. Con un encomiabile esempio di professionalità, il centrale ex Crotone ha deciso di prendere parte alla gara , ricevendo, oltre alle condoglianze, elogi da parte della squadra e dello staff tecnico. Un esempio di leadership in un match delicato contro una diretta concorrente per il mantenimento della categoria "perché probabilmente attraverso il campo e una sfida di alto livello gli riesce meglio metabolizzare il dolore", sottolinea il quotidiano.

Terminata la partita contro gli emiliani, le attenzioni di Nedelcearu si sono potute concentrare sulla propria famiglia, prendendo un volo diretto per la Romania, sua terra d'origine. L'ex Crotone è rientrato a Palermo la sera dello scorso mercoledì, come evidenziato dal recente report del club rosanero, in preparazione verso il big match contro il Cagliari valido per il diciottesimo turno di Serie B. "Dopo le incertezze di inizio stagione, il romeno è diventato un perno inamovibile della difesa rosanero, Corini lo ha investito di un ruolo principale non intaccando la sua titolarità, nonostante qualche sbavatura, che Nedelcearu ha assecondato con una crescita costante e con un'abnegazione formidabile" continua l'articolo della Gazzetta che evidenzia la sicurezza trasmessa dal centrale rumeno mai messo in discussione dal tecnico di Bagnolo Mella. Insieme al portiere Mirko Pigliacelli ed al bomber e capitano Matteo Brunori, quello di Nedelcearu rappresenta uno di quei nomi imprescindibili sin dall'inizio della stagione, con un'assicurata presenza nell'undici titolare ogni settimana.