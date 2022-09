Palermo, Nedelcearu e Saric tornano in gruppo. Bettella lavora a parte, Vido…

Tornati in gruppo i giocatori "internazionali". Vido prova a recuperare per sabato

"Nedelcearu e Saric tornano in gruppo", informa l'edizione odierna della Gazzetta dello Sport. I due calciatori del Palermo, infatti, non avevano preso parte alla spedizione all'Etihad Campus di Manchester proprio per adempiere ai propri impegni con le rispettive nazionali in Nations League, affrontandosi anche in Romania-Bosnia.

Il difensore ed il centrocampista hanno ripreso la preparazione con la squadra in vista della sfida contro il SudTirol in programma l'1 ottobre allo stadio "Renzo Barbera". "Bettella ha continuato a lavorare a parte. Un suo utilizzo nella sfida contro gli altoatesini appare improbabile", sottolinea il quotidiano che evidenzia la fase di recupero del difensore arrivato in rosa dal Monza.

"Vido ha proseguito il programma di lavoro differenziato, dopo l'affaticamento muscolare riscontrato l'altro ieri, finalizzato al recupero in ottica della gara di sabato", conclude la Gazzetta. L'attaccante arrivato in prestito dall'Atalanta fino ad ora ha raccolto pochi minuti in maglia rosanero e dalla propria conferenza stampa tenutasi lo scorso lunedì si è percepita la voglia di riscatto del giocatore.