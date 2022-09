FOTO Palermo, Saric e Nedelcearu: i rosanero oggi avversari in Romania-Bosnia

A partire dalle 20.45 , si sono affrontate Romania e Bosnia Erzegovina, gara valida per la Nations League, una sfida che ha visto da un lato il difensore Ionut Nedelcearu e dall'altra il centrocampista Dario Saric, vinta dalla selezione guidata da Iordănescu per 4-1. I due, proprio in virtù di questi impegni nazionali, non hanno preso parte al ritiro del Palermo all'Etihad Campus di Manchester.