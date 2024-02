Palermo, Nedelcearu da presunto partente a certezza: ancora la Cremonese nel percorso

Negli ultimi due mesi, Nedelcearu è tornato ad essere protagonista al Palermo. Contro la Cremonese il difensore rumeno spera di ripetersi dopo il gol e l'ottima prestazione nel match di andata

Mediagol ⚽️ 21 febbraio 2024 (modifica il 21 febbraio 2024 | 17:16)

di Davide Raja

Se la difesa del Palermo sta tornando ad essere solida e granitica come nella prima parte di stagione, contribuendo dunque ai recenti risultati positivi che stanno risollevando i rosa in classifica, parte dei meriti vanno a Ionut Nedelcearu. Eppure, tornando indietro di qualche mese, sarebbe stato difficile ipotizzare che proprio il centrale rumeno avrebbe ricoperto il ruolo di leader silenzioso della retroguardia di mister Eugenio Corini.

Reduce da una stagione da titolare inamovibile nella scorsa annata, con il club siciliano che ha alzato l'asticella puntando ad obiettivi più ambiziosi, dalla scorsa estate le gerarchie sono cambiate per quasi tutti i reparti dello scacchiere tattico del tecnico di Bagnolo Mella, con Nedelcearu che ha iniziato il campionato andando a ricoprire di fatto il ruolo di comprimario, alternativa di lusso insieme al collega Ivan Marconi dei titolari Pietro Ceccaroni e Fabio Lucioni, nuovi innesti di spessore con esperienza vincente nella categoria. Questa nuova coppia di centrali di difesa è riuscita a trovare sin da subito la giusta solidità e compattezza, riducendo drasticamente il minutaggio dei titolari della scorsa stagione, in particolare proprio il rumeno che nelle prime diciassette partite ha raccolto solamente una presenza, per altro da subentrato e per un solo quarto d'ora, nella trasferta di Venezia. Tuttavia, lo stop di Ceccaroni nel match casalingo contro il Brescia, vinto per 1-0 dai rosa grazie alla rete di Coulibaly, favorisce il ritorno in campo tra i titolari di Marconi che è riuscito ad incanalare sei gare consecutive partendo dal primo minuto. Dopo l'ex Venezia, anche Lucioni si è fermato, con un infortunio a lungo termine tutt'ora in corso.

Dicembre calcisticamente amaro per Ivan che che all'ante-vigilia di Natale ha chiuso in anticipo il proprio anno solare 2023 nella difficile trasferta contro il Como, con un'ingenuità che è costata un calcio di rigore in favore dei lariani al novantesimo per il 3-3 finale firmato da Simone Verdi. La squalifica di ben tre turni per il centrale 1989 ha consentito a Nedelcearu di ritrovare quello spazio in campo atteso con pazienza ed abnegazione per quasi un intero girone, affiancando l'ormai tornato a pieno regime Ceccaroni.

Apoteosi per il rumeno alla propria seconda presenza da titolare in campionato, andando a realizzare un'importantissima rete contro la Cremonese nel match di Santo Stefano, sfruttando i propri centimetri e la propria fisicità con un colpo di testa sotto la curva nord che è valso il gol dell'1-1 in una gara terminata 3-2 in favore dei siciliani grazie ad un calcio di punizione realizzato da Leo Stulac a tempo praticamente scaduto. E dire che fino a pochissimi giorni prima del big match contro i giallorossi, Nedelcearu sembrava sempre più lontano dalla Sicilia, con il club a smentire le presunte dichiarazioni del proprio difensore che contemplavano la possibilità di un imminente ritorno in patria in Romania.

Lucioni resta un elemento preziosissimo per il raggiungimento di obiettivi ambiziosi ma, grazie alla sicurezza e la solidità mostrata da Nedelcearu, per Corini non c'è fretta di forzare il ritorno in campo dell'ex Frosinone. Solamente due le reti incassate negli ultimi quattro match, una media che ricorda parecchio quella delle prime gare stagionali ma con un interprete differente. Sul cammino dei rosa e dello stesso Nedelcearu si ripresenta la Cremonese, meno di due mesi dopo l'ultimo emozionante confronto. Una partita che può significare molto in ottica promozione diretta e che potrebbe consolidare ulteriormente lo splendido momento di forma del roccioso ed affidabile centrale rosanero.

