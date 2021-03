Palermo, Nastasi e il riposo forzato dei rosanero: “Ecco come lavoriamo in vista del Foggia”

Il Palermo si prepara alla sfida contro il Foggia del 29 marzo.

I rosanero non scenderanno in campo questo weekend a causa dei diversi contagi da Covid 19 che hanno colpito ben 19 tesserati del Monopoli. Il programma dello staff tecnico rosanero è però già ben delineato come confermato dal preparatore atletico, Marco Nastasi, nel corso dell’intervista concessa a Repubblica Palermo. Eccone un estratto.

“Sicuramente rispetto al Foggia ci ritroveremo dopo sedici giorni senza aver disputato gare ufficiali. Per questo il primo obiettivo è quello di cercare di mantenere i giocatori sia mentalmente che fisicamente pronti per affrontare la gara contro i rossoneri. Cercheremo di far svolgere ai ragazzi più lavori situazionali possibili e disputeremo una partita a ranghi misti di 90 minuti”.