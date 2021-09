Palermo, morte Vito Maggio: il cordoglio del club rosanero e del Comune di Palermo

Scomparso questa mattina all'età di 91 anni, Vito Maggio ha rappresentato un pezzo di storia del giornalismo sportivo siciliano

Dopo la scomparsa del giornalista Vito Maggio , molti sono stati i messaggi di cordoglio nel ricordo di un professionista che per anni ha raccontato lo sport palermitano in tutte le sue sfaccettature, dal calcio al baseball.

Il Comune di Palermo, attraverso l’assessore allo sport, Paolo Petralia Camassa, si è unito al cordoglio: “Il mondo dello sport, palermitano e non, sta dimostrando tutto il suo calore attorno allo storico giornalista sportivo Vito Maggio. Un riferimento centrale che ha amplificato la passione sportiva in tantissimi lettori e cultori dello sport. La mia vicinanza anche in rappresentanza del mondo sportivo palermitano alla famiglia e ai suoi cari".