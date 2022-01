Palermo-Monterosi, vittoria cercasi: la ricetta di Baldini per battere Menichini

Tutto pronto per Palermo-Monterosi Tuscia: alle 17.30 i rosanero di mister Baldini sfideranno i laziali al “Renzo Barbera“

⚽️

Il Palermo torna in campo. Alle ore 17:30, allo Stadio "Renzo Barbera", i rosanero affronteranno il Monterosi Tuscia per la sfida valevole per la quinta giornata di ritorno del campionato di Serie C-Girone C. La formazione siciliana, dunque, tornerà in campo dopo il pareggio ottenuto al "Ceravolo" di Catanzaro, match che ha inaugurato il nuovo corso sulla panchina del Palermo di Silvio Baldini.

"Sensazioni? Positive, c'è voglia di dimostrare chi siamo ed il nostro valore. Dopo tanti anni credo che a volte accadono le cose se uno ci crede. Io c'ho sempre sperato e il destino si è ricordato sempre delle persone quando viene messa passione. Ho spesso pensato che avrei meritato questa opportunità, il fatto di essere qua per me è un premio enorme per la mia vita. Mi auguro di non mollare un centimetro, di non farmi scoraggiare dalle difficoltà. Devo far capire alla squadra che rappresentiamo una città che ha un modo di vedere il calcio. Dobbiamo essere gratificati se un giorno questa gente ci batterà le mani. Non dobbiamo farci condizionare dal risultato. Voglio che facciamo come a Catanzaro, cercando di migliorare sul discorso del fraseggio arrivando in zona tiro con più incisività", ha dichiarato l’allenatore del Palermo nel corso della consueta conferenza stampa pre-partita.

Il Palermo lotta per il secondo posto, il Monterosi per evitare i playout. Sfida al “Barbera” con obiettivi opposti tra siciliani e laziali.

"In casa sarà un altro tipo di gara, troveremo spazi molto stretti e una squadra che cercherà di giocare di rimessa. Il diritto del Monterosi è di giocare come crede, lo sport è anche questo. Io credo che la mia squadra è forte e ci metterà l'anima per riuscire a conquistare qualcosa di importante. Quello che domani sarà d'obbligo è di fare una grande prestazione. Se useremo l'aggressività di Catanzaro avremo tante possibilità di fare gol. L'ottimismo è la medicina della vita, una persona che vive senza ottimismo è già morta. Noi non dobbiamo pensare al risultato ma alla prestazione. Damiani come tutti gli altri giocatori deve dimostrare il suo valore durante la settimana e sicuramente ha le possibilità di giocare titolare", ha proseguito il coach rosanero.

Al cospetto della squadra allenata da Leonardo Menichini, Baldini e il suo staff potranno contare praticamente su quasi tutto l’organico a disposizione. Salteranno il match, infatti, solo Manuel Peretti e Bubacarr Marong. Tornano a disposizione invece Alberto Pelagotti, Alessio Buttaro e Andrea Accardi.

"Brunori e Soleri sono due grandi giocatori, penso che in futuro potranno coesistere anche tra loro. Luperini? E' un giocatore che a Catanzaro ha dimostrato di essere utile. Anche altri possono giocare in quel ruolo e la fortuna di una squadra è proprio questa. Se gli allenamenti sono di qualità migliorano anche i ragazzi. Pelagotti? Questa sera farò una riunione con il preparatore dei portieri e valuteremo se sarà il caso di confermare Massolo o di rimettere Alberto. Soleri? Gli ho spiegato che nel ruolo di esterno hanno giocato grandi campioni come Eto'o e Mandzukic. Il ragazzo ha dato risposte positive, in questo momento non possiamo provare troppe cose. Dobbiamo provare le cose essenziali e poi il tempo che passa ci può aiutare anche a capire i giocatori se possono coesistere tra loro. Damiani può giocare in tutti i ruoli del campo. De Rose, Dall'Oglio, Odjer sono veramente bravi. Quando si allenano bene, sarà difficile fare delle scelte. Chiunque giocherà ci porterà quantità e qualità. Paragone Damiani-Corini? Eugenio alla sua epoca aveva già una certa maturità, auguro a Damiani di diventare ancora più bravo. Dobbiamo cercare di superare quel livello di Corini che ha partecipato in modo attivo alla storia del Palermo", ha concluso Baldini.