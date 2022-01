SERIE C-GIRONE C, PALERMO-MONTEROSI: LE PROBABILI FORMAZIONI

La sfida Palermo-Monterosi Tuscia è in programma domenica pomeriggio allo Stadio "Renzo Barbera": le probabili formazioni

Il Palermo cerca i tre punti nel match in programma domenica 30 gennaio contro il Monterosi Tuscia. Alle ore 17:30, allo Stadio "Renzo Barbera", andrà in scena la sfida valevole per la quinta giornata di ritorno del campionato di Serie C-Girone C. I rosanero, dunque, torneranno in campo dopo il pareggio ottenuto al "Ceravolo" di Catanzaro, match che ha inaugurato il nuovo corso sulla panchina del Palermo di Silvio Baldini. Occasione propizia per mostrare ulteriori progressi sotto il profilo dell'incisività e della concretezza in fase offensiva dopo i buoni segnali alla prima.