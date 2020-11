PALERMO-MONOPOLI, LE PROBABILI FORMAZIONI: DUBBI E SCELTE DI BOSCAGLIA

Il Palermo cerca il riscatto nel match in programma domenica pomeriggio contro il Monopoli.

Alle ore 15, allo Stadio “Renzo Barbera”, andrà in scena la sfida valida per la tredicesima giornata del campionato di Serie C-Girone C. Infilzata dalla stoccata di Pandolfi nei minuti di recupero del match contro la Turris, la compagine rosanero è reduce da una prestazione non particolarmente brillante. La scia di vittorie di fila, tre contro Juve Stabia, Paganese e Potenza, si è interrotta dunque nella giornata di mercoledì. Ora la testa va al prossimo impegno ufficiale.

In occasione della gara contro gli uomini di Giuseppe Scienza, Roberto Boscaglia auspica di riavere il gruppo quasi al completo. Tra i calciatori che hanno saltato la partita con la Turris per infortunio, Corrado e Peretti potrebbero tornare a disposizione del tecnico già per la sfida di domani, mentre Palazzi – alle prese con una lieve lesione al flessore sinistro – è in dubbio. Tra i reduci dal Covid, invece, Somma, Santana e Marong non sono ancora stati convocati; il primo, però, potrebbe recuperare.

Al cospetto della formazione pugliese, Boscaglia confermerà l’ormai consueto 4-2-3-1. Proviamo a formulare le ipotesi più plausibili al vaglio dell’allenatore gelese.

Davanti a Pelagotti, Marconi e uno tra Accardi e Lancini comporranno il tandem di centrali difensivi, mentre Almici e Crivello agiranno da esterni bassi. Odjer e uno tra Broh e Martin formeranno il binomio di interni in zona nevralgica. Alla luce degli impegni ravvicinati, potrebbe trovare spazio dal primo minuto anche Luperini. Resta da capire se sarà schierato in mediana o sulla trequarti. In quel caso, Silipo (o Kanoute) e Valente saranno gli estremi del tridente offensivo. Rauti e Floriano potrebbero rifiatare. Infine, Saraniti agirà da unico terminale di riferimento del reparto avanzato.

La rifinitura schiarirà gli ultimi dubbi del tecnico.

Ecco le probabili formazioni del match tra Palermo e Monopoli.

PALERMO (4-2-3-1): Pelagotti; Almici, Accardi (Lancini), Marconi, Crivello; Odjer, Broh (Martin); Silipo (Kanoute), Luperini, Valente (Floriano); Saraniti. All.: Roberto Boscaglia.

MONOPOLI (3-5-2): Menegatti; Arena, Nicoletti, Mercadante; Zambataro, Piccinni, Giorno, Vassallo, Guiebre; Marilungo, Starita. All.: Giuseppe Scienza.