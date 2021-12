Palermo-Monopoli, i rosa si riprendono il secondo posto: la gioia di capitan De Rose

Palermo-Monopoli 2-1: i rosanero al 'Barbera' conquistano l'intera posta in palio contro la formazione guidata da mister Colombo

Tra i protagonisti del match il capitano del Palermo, Francesco De Rose, intervenuto in mixed zone per analizzare il prezioso successo conquistato sul manto erboso dell'impianto di Viale del Fante: "Una vittoria importante, nei primi 10 minuti del secondo tempo hanno avuto più possesso palla senza impensierirci troppo. Non hanno mai creato una vera e propria occasione da gol. Chi gioca o chi non gioca fa sempre la differenza, la nostra marcia in più è il gruppo. Voglio fare un plauso a chi non gioca perché ci dà sempre una grossa mano. La chiave della partita è stata il cuore, lottato su ogni palla e ci abbiamo creduto fino alla fine. Chi è entrato ha fatto la differenza, parliamo di un successo fondamentale che ci riporta al secondo posto. Questa è stata una grande partita, il Monopoli toglierà tanti punti alle rispettive avversarie. Ci sta di soffrire qualche minuto, abbiamo giocato un grande primo tempo in cui abbiamo sempre avuto il possesso della palla. Non era facile portare a casa questa gara, questa squadra ha un grande cuore e non molla mai! Il Monopoli si era chiuso bene e non era facile trovare spazi, ogni partita ha la sua storia. Siamo stati bravi a trovare la via del gol, il nostro segreto è da sempre il gruppo perché tutti danno sempre il massimo. Stiamo facendo un grande campionato e pensiamo partita dopo partita, questo Palermo può arrivare lontano ma bisogna pensare una gara alla volta", ha dichiarato il numero 20 rosanero.