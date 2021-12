Palermo-Monopoli 2-1: testa e coraggio, Silipo ispira e Brunori firma il successo

Vittoria sofferta, voluta e pesantissima. Sorpasso all'ultima curva su un Monopoli che ha mostrato di avere credenziali di assoluto rilievo, sul piano tattico, tecnico e fisico, per recitare un ruolo di primo piano in questo campionato. Coesa, organizzata e manovriera la compagine di Colombo, ha sfoderato una prova corale di grande personalità e di ottimo livello in entrambe le fasi di gioco. Ragion per cui va riconosciuto il merito al Palermo di aver giocato una gara sagace, intensa e giudiziosa, riuscendo a rompere definitivamente gli equilibri ed a cambiarne l'inerzia nell'ultimo quarto di match. Decisive lettura in corsa e mosse dalla panchina di Filippi: un'interazione lucida e coraggiosa quella del tecnico di Partinico che ha corso coscientemente dei rischi al fine di ottenere l'intera posta in palio ed è stato premiato. Nel cuore della ripresa, sul risultato di parità maturato nella prima frazione grazie agli acuti di Valente e Grandolfo, con il Monopoli in crescita, solido in zona nevralgica e pungente dalla trequarti in su, ha rotto gli indugi sfruttando la rosa in profondità e azzardando un 3-4-1-2 farcito di interpreti con spiccata vocazione offensiva. Con Soleri già in campo ad inizio ripresa in luogo di un Fella mai in partita, l'allenatore rosanero ha inserito Doda per Almici in apertura di frazione, quindi Crivello e Silipo in luogo di Perrotta ed Odjer, disponendo la squadra con un 3-4-1-2. Il Palermo ha fisiologicamente alzato il baricentro e la qualità in sede di rifinitura, con il classe 2001 scuola Roma che. dopo dieci minuti difficili, è salito in cattedra, facendo la differenza ed accedendo la luce tra le linee. La manovra del Palermo ha beneficiato del suo ingresso sul piano dell'armonia e della fluidità, un paio palle recuperate in zona calda ed altrettanti orpelli ad impreziosire la tessitura delle trame offensive. Quindi un dribbling secco con annesso mancino dal limite che ha fatto tremare Loria, prima della giocata spartiacque: la sfera intercettata su passaggio sanguinoso in orizzontale di vassallo e l'imbucata dolce a premiare il taglio di Brunori, con il bomber rosanero freddo e lesto ad incrociare in diagonale e liberare la gioia dei tifosi di casa presenti sugli spalti del "Barbera".