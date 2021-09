PALERMO-MONOPOLI, DUBBI E SCELTE DI FILIPPI: LE PROBABILI FORMAZIONI

La sfida tra Palermo e Monopoli è in programma mercoledì 15 settembre alle ore 15:00 allo Stadio "Renzo Barbera"

Il Palermo cerca il riscatto nel match in programma mercoledì pomeriggio contro il Monopoli. Alle ore 15:00, allo Stadio "Renzo Barbera", andrà in scena la sfida valevole il secondo turno eliminatorio di Coppa Italia Serie C. Gli uomini di Giacomo Filippi torneranno, dunque, in campo dopo la prima sconfitta stagionale rimediata sabato in campionato contro il Taranto. Un ko senza appello, con numerosi elementi di criticità emersi dall'abulica prestazione offerta dalla compagine rosanero.

Al cospetto della squadra di Alberto Colombo, attualmente in vetta alla classifica del Girone C a punteggio pieno, Filippi ed il suo staff dovranno fare a meno ancora una volta di Andrea Accardi e Manuel Peretti. Il primo è alle prese da tempo con un fastidio muscolare, mentre il difensore classe 2000 è fermo ai box a causa di un trauma alla regione orbitaria destra. Nei giorni scorsi, gli esami hanno evidenziato emorragie retiniche ed edema nei settori infero temporali con emovitreo, ma non il distaccamento della retina. Tornerà a disposizione, invece, Alessio Buttaro.

Proviamo a formulare le ipotesi più plausibili al vaglio dell’allenatore originario di Partinico, che dovrà dosare le forze alla luce delle due partite di fila che i rosanero dovranno affrontare questa settimana.

Davanti a Massolo, Marong, Lancini e Marconi comporranno con ogni probabilità la linea difensiva. Valente e uno tra Doda e Buttaro (se Filippi opterà per l'impiego di Marconi dal 1') agiranno da esterni alti, mentre Odjer e Dall'Oglio potrebbero trovare spazio in mezzo al campo. In avanti, Silipo e Fella scalpitano per una maglia da titolare, con uno tra Soleri e Brunori nel ruolo di punta centrale.

Ecco le probabili formazioni del match tra Palermo e Monopoli.

PALERMO (3-4-2-1): Massolo; Marong, Lancini, Marconi/Buttaro; Buttaro/Doda, Dall'Oglio, Odjer, Valente; Silipo, Fella; Soleri/Brunori

Indisponibili: Accardi, Peretti

Squalificati: nessuno

MONOPOLI (3-5-2): Loria; Mercadante, Bizzotto, Arena; Novella/Tazzer, Bussaglia, Piccinni, Hamlili, Guiebre; Starita, Grandolfo

Indisponibili: Basile, Baraye, Borrelli

Squalificati: nessuno