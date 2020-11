Palermo-Monopoli 3-0: le firme di Almici e Marconi, il tris di Saraniti! Riscatto rosa al “Renzo Barbera”

Il Palermo rifila tre gol al Monopoli e riparte di slancio.

Beffarda e indigesta, la sconfitta interna contro la Turris aveva lasciato in dote non poco fastidio nell’universo rosanero.

Un fisiologico incidente di percorso, per carità, al culmine di una gara non certo brillante ma giocata in costante proiezione offensiva dagli uomini di Boscaglia. Dopo aver sbattuto regolarmente contro il muro eretto da una compagine campana a dir poco attendista e rinunciataria, il classico contropiede subito ingenuamente nel cuore del recupero aveva posto fine alla serie positiva della formazione rosanero.

Oggi al “Barbera”, il Palermo si è abbondantemente riscattato contro la squadra di Scienza, dominando un match dal canovaccio tattico ben diverso a quello del turno precedente. Forse con un pizzico di colpevole supponenza e letale presunzione, il Monopoli ha provato a giocarsela a viso aperto contro la compagine rosanero, pagando significativamente dazio in termini di esperienza, concretezza e fisicità. Qualche eccesso di confidenza in sede di palleggio nella prima costruzione, la tendenza ad attaccare in avanti con le linee non sempre sincrone e con il tempo giusto, la compartecipazione massiccia di gran parte degli effettivi alla fase di possesso, il baricentro spesso fin troppo alto, una palese difficoltà a ricomporre la densità e schermare la linea difensiva una volta perso il pallone. Il Palermo è sembrato spesso giocare al gatto col topo, restando sempre in pieno controllo, imprimendo ritmo ed accelerazioni al match a proprio piacimento, vanificando una serie stucchevole di ripartenze a campo aperto per mancanza di risolutezza e cinismo nella fase topica delle sue trame offensive. Probabilmente una gara non letta in modo irreprensibile sul piano strategico dal tecnico dei pugliesi, un match la cui inerzia tattica ha esaltato la supremazia tecnica e atletica dei padroni di casa. Considerazione che nulla toglie alla performance del Palermo di Boscaglia che ha impattato con piglio e veemenza il match, mostrando da subito autorevolezza, intensità e voglia di imporre il proprio credo all’avversario. Corto, alto, coeso e aggressivo, un Palermo che ha sfoderato grande reattività in sede di contrasto e palle contese, linearità e fluidità ogni qualvolta ha dovuto fornire sbocco verticale alla sua manovra. Boscaglia ha mischiato un po’le carte nello stilare l’undici titolare, giocando sul filo delle motivazioni e degli input nervosi da fornire ai suoi uomini. Turnover

PRIMO TEMPO – Palermo che torna al “Barbera” dopo il boccone amaro ingoiato nel turno precedente contro la Turris.

Il Monopoli di Scienza è squadra armoniosa, brillante e tendenzialmente propositiva, potenzialmente in grado di rendere la vita difficile alla compagine di Boscaglia. Tuttavia, la formazione rosanero non può concedersi ulteriori passi falsi e deve necessariamente capitalizzare al meglio la sfida contro l’ostica squadra pugliese se vuole accorciare la distanza dalle zone nobili della graduatoria.

Conscio del fisiologico logorio, in termini di risorse fisiche e mentali, di parte del gruppo protagonista di un estenuante tour de force tra recuperi ed intasamento del calendario, Boscaglia mischia le carte e presenta diverse novità nell’undici titolare. Il Palermo si dispone sul terreno di gioco con il consueto 4-2-3-1: Pelagotti tra i pali, Almici e Crivello esterni bassi, Somma che ritrova una maglia da titolare al fianco di Marconi nel cuore della linea difensiva. Luperini-Odjer tandem di interni, Silipo forma il tridente offensivo con Rauti e Floriano a supporto di Saraniti nel ruolo di unico terminale offensivo.

L’avvio del match è scosso da un’ingenuità clamorosa dei padroni di casa, una leggerezza di Somma costringe Pelagotti a commettere un’irregolarità: il retropassaggio dell’ex centrale del Brescia è dosato molto male, il portiere ex Empoli è costretto a prendere la sfera con le mani per evitare guai peggiori. La susseguente punizione in due dal limite dell’area piccola viene calciata debolmente dalla formazione ospite ed il Palermo scongiura il pericolo. La gara è godibile e le due squadre si fronteggiano a viso aperto senza particolari alchimie speculative in fase di non possesso. Floriano saggia per due volte i riflessi di Menegatti trovando pronto all’intervento il portiere ospite. Il Monopoli si mostra compagine sbarazzina, frizzante e manovriera ma paga caro qualche eccesso di confidenza in sede di palleggio. Quando il Palermo riesce a breakkare la formazione di Scienza in zona nevralgica trova spesso le linee pugliesi smagliate e già protese in uscita. Ragion per cui la squadra di Boscaglia verticalizza e trova la profondità con una certa disinvoltura. Rauti affonda in ripartenza e confezione un tirocross su cui Floriano arriva con il passo lungo non riuscendo a coordinarsi a dovere. Il gioiello scuola Torino si guadagna il calcio di rigore che sblocca il match al minuto venti: Almici trasforma con precisione e freddezza battendo Menegatti. Neanche il tempo di esultare e metabolizzare la variazioni di punteggio che il Palermo trova il gol del raddoppio: il corner calciato da Silipo è arcuato e con i giri giusti, la girata di testa di Marconi imperiosa e vincente. I rosanero gestiscono il doppio vantaggio in scioltezza, non corrono particolari rischi in fase difensiva, la prima frazione si chiude quindi senza ulteriori sussulti.

SECONDO TEMPO – Il Monopoli prova a spingere in avvio di ripresa nel tentativo di accorciare le distanze e riaprire il match. Triplice cambio per mister Scienza: escono Mercadante, Tazer e Starita che cedono il posto a Zambataro, Vassallo e Marilungo.

Boscaglia risponde con l’ingresso di Kanoute e Broh in luogo di Silipo e Rauti. Il tecnico rosanero non muta assetto tattico, Kanoute si piazza largo a destra come di consueto nel tridente offensivo, Broh agisce da trequartista centrale con Floriano sempre sul versante mancino. Lo stesso ex Bari chiama Menegatti ad una parata non banale su quella che ormai è la specialità della casa: taglio interno e destro a giro a cercare l’incrocio opposto. Il numero sette rosanero lascia spazio a Valente pochi minuti dopo. Doppio cambio anche tra i pugliesi: Santoro e Piccinni vengono rilevati da Samele e Sales.

Il Monopoli si protende in maniera organica in avanti ma non punge dalle parti di Pelagotti. Il Palermo trova il meritato tris al minuto settantacinque: su invito in verticale di Almici, Kanoutè affonda sul binario destro e confeziona un assist a rimorchio per Saraniti, l’attaccante rosa, spalle alla porta, lavora magistralmente la sfera e si gira con fare fulmineo, scagliando un sinistro potente e preciso che batte Menegatti. La gara di fatto si chiude qui, Boscaglia concede una passerella finale ad Accardi e Martin in luogo di Somma e Luperini. Guiuebre si incunea in area in slalom ma la sua conclusione termina alta.