Palermo-Modena, Tutino su Instagram: “Grandissima serata, rimonta e 3 punti. Vido…”

La gioia di Gennaro Tutino ed il messaggio per il compagno Luca Vido

Il Palermo di Eugenio Corini torna al successo e lo fa davanti al pubblico del "Renzo Barbera". I rosanero escono con il bottino pieno dall'impianto di viale del Fante dopo oltre un mese, quando a cadere nel capoluogo siciliano fu la Reggina di Pippo Inzaghi . Dopo sei gare senza acuti, tra match interni ed esterni nei quali la banda di Brunori e compagni ha collezionato una sconfitta e ben cinque pareggi di fila, il Palermo ritrova i tre punti, rimontando per ben due volte la squadra emiliana di Tesser . Decisive le reti messe a segno nel primo tempo da Tutino , e nella ripresa da Soleri , Verre , Aurelio e Vido , quest'ultimo a segno dal dischetto.

Prova convincente per l'ex Parma, Gennaro Tutino, che nel match di ieri sera ha siglato la sua prima rete con la maglia rosanero. Autore di una buona prestazione, l'attaccante di Napoli ha anche servito l'assist per la rete dell'ex Pontedera Giuseppe Aurelio. Gioia incontenibile da parte di Tutino, che attraverso un post pubblicato sul suo account personale Instagram esterna tutta la felicità dopo il successo su Modena. Vittoria che innalza il morale della squadra rosanero, che aggancia la zona playoff. Di seguito il post social dell'ex attaccante di Empoli e Salernitana, tra le altre, con un messaggio speciale per Luca Vido, anch'egli ieri sera, alla sua prima rete con la maglia del Palermo.