Palermo-Modena, quote bookmakers: rosa favoriti al “Barbera”, X e segno 2…

Le quote dei bookmakers del match in programma alle ore 20:30 al "Renzo Barbera"

Mediagol ⚽️

E' tutto pronto per la sfida tra Palermo e Modena, valevole per la trentesima giornata di Serie BKT 2022-2023, in programma questa sera alle ore 20:30 allo Stadio "Renzo Barbera". Dopo l'ennesimo pareggio in campionato ottenuto lo scorso weekend al "Tombolato" contro il Cittadella di Edoardo Gorini, la squadra di Eugenio Corini vorrà tornare a conquistare i tre punti per non perdere il treno playoff.

Di fronte la compagine allenata da Attilio Tesser, che occupa attualmente il decimo posto a quota trentotto punti, -1 rispetto ai rosanero. Frutto di undici vittorie, cinque pareggi e tredici sconfitte. Trentanove le reti segnate, trentotto i gol subiti. Inoltre, il Modena è reduce dal successo casalingo ottenuto contro il Pisa. Prima tre ko di fila contro Reggina, Ascoli e Como.

Al cospetto della formazione gialloblù, Salvatore Lanna - vice di Corini (squalificato per due giornate) - non potrà contare sull'intero organico a disposizione. Salteranno il match, infatti, i lungodegenti Salvatore Elia e Leo Stulac. Oltre a Ivan Marconi, Davide Bettella, Renzo Orihuela ed il bomber Matteo Brunori. Nuovo stop anche per Marco Sala, alle prese con un ematoma post contusivo da trauma diretto sul vasto esterno della coscia sinistra. Mentre restano da valutare le condizioni di Jérémie Broh e Francesco Di Mariano, presenti nell'elenco dei convocati.

Sono sette, invece, i calciatori del Modena indisponibili: Thomas Battistella, Davide Diaw, Gabriele Ferrarini, Artur Ionita, Giorgio Cittadini, Andrea Poli e Nicholas Bonfanti (affaticamento flessore gamba destra, non convocato a titolo precauzionale).

Intanto, la gara d'andata - andata in scena lo scorso 29 ottobre allo Stadio "Braglia" - è terminata con una vittoria per 2-0 in favore dei rosanero grazie alle reti messe a segno da Matteo Brunori e Nicola Valente. Secondo i bookmakers, il Palermo - dunque - parte con il favore del pronostico. Ma la gara si prospetta comunque equilibrata. Il segno 1 è proposto 2.35 da Snai, Planetwin365 e Goldbet. L'eventuale successo degli ospiti, invece, è quotato fra 3.10 e 3.20. Mentre l'X oscilla fra 3.10 e 3.25. Il segno Gol tra 1.77 e 1.90; No Gol tra 1.85 e 1.95.

1 x 2 GOAL NO GOAL Snai 2.35 3.15 3.15 1.77 1.95 Planetwin365 2.35 3.10 3.20 1.83 1.87 Goldbet 2.35 3.15 3.20 1.85 1.85 Bet365 2.40 3.25 3.10 1.90 1.90