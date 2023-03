Palermo-Modena, biglietti in vendita: info, prezzi e dettagli della promo

40% di sconto per il Modena a chi era allo stadio contro la Ternana: i dettagli

A partire dalle 12:30 di giovedì 9 marzo inizierà la vendita dei biglietti per assistere alla partita Palermo-Modena, valevole per la 30a giornata di campionato di Serie BKT, prevista per venerdì 17 marzo alle ore 20:30 allo stadio Renzo Barbera.

I tagliandi saranno disponibili alla vendita fino alle ore 20:25 di venerdì 17 marzo o comunque fino a esaurimento disponibilità, solo attraverso i seguenti canali:

- il sito Vivaticket

- i punti fisici Vivaticket sparsi nella provincia di Palermo e in tutto il territorio nazionale

- il punto Vivaticket presente presso il SiamoAquile Bar&Store allo stadio Renzo Barbera (fino a venerdì 17 marzo alle ore 16.00)

Ecco il dettaglio dei prezzi dei biglietti:

PROMO "SEMPRE AL TUO FIANCO"

Potranno acquistare un titolo scontato per qualsiasi settore dello stadio, con la tariffa scontata di riferimento:

tutti i possessori di abbonamento 2022/2023

tutti i possessori di un biglietto acquistato a prezzo intero/ridotto per la gara Palermo-Ternana del 28.02.2023, sia se acquistato in maniera tradizionale, sia se acquistato digitalmente e caricato sulla propria fidelity card.

Per usufruire dello sconto sull'acquisto di un solo titolo, basterà selezionare la tariffa "RIDOTTO PROMO" tra quelle acquistabili. Verrà quindi richiesto il "CODICE COUPON" per proseguire con l'acquisto del titolo. Ogni CODICE COUPON darà la possibilità di acquistare solo un biglietto a prezzo scontato.

Per tutti gli abbonati, il CODICE COUPON sarà il SIGILLO FISCALE (codice di 16 cifre alfanumeriche) presente nell'abbonamento. Ogni abbonato potrà far acquistare un biglietto scontato ad una persona comunicando il CODICE COUPON/SIGILLO FISCALE.

Per tutti i possessori di un biglietto tradizionale acquistato online o nei punti vendita Vivaticket per la gara Palermo-Ternana del 28.02.2023, il CODICE COUPON sarà il SIGILLO FISCALE (codice di 16 cifre alfanumeriche) presente sul biglietto. Ogni titolare di un biglietto potrà acquistare un titolo personale scontato o potrà far acquistare un biglietto scontato a terzi cedendo il CODICE COUPON/SIGILLO FISCALE.

Per tutti i possessori di un biglietto digitale caricato sulla propria fidelity card acquistato online o nei punti vendita Vivaticket per la gara Palermo-Ternana del 28.02.2023, il CODICE COUPON sarà il NUMERO TESSERA FIDELITY (12 cifre numeriche) che inizia con 016 presente sulla propria fidelity. Ogni possessore di fidelity potrà acquistare un titolo personale scontato. Potrà poi cedere il biglietto scontato ad un'altra persona in possesso di fidelity card.

Ecco il dettaglio dei prezzi con la promo applicata:

SETTORE OSPITI: in attesa di disposizione da parte delle autorità competenti.

Si raccomanda di arrivare allo stadio con largo anticipo per agevolare le procedure d’ingresso.