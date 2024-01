Palermo-Modena 4-2: splende il Soleri sul Barbera, doppietta da tre punti per Corini

PRIMO TEMPO - Palermo che perde in extremis Lucioni e porta in panchina il nuovo acquisto Filippo Ranocchia nella sfida playoff al Barbera contro il Modena di Bianco. Squalificati Stulac e Marconi, Corini vara il consueto 4-3-3 ricorrendo a scelte obbligate o quasi. Rosanero chiamati a riscattare l'opaca performance del Tombolato contro il Cittadella e riprendere speditamente la sua marci a perdere ulteriore terreno dalle dirette concorrenti. Pigliacelli tra i pali, Graves e Lund esterni bassi, Nedelcearu e Ceccaroni tandem di centrali difensivi. Gomes-Segre Coulibaly cerniera Partenza in mediana, Di Francesco ed Insigne aculei del tridente a sostegno di Brunori. partenza con ottimo piglio per la formazione di casa: al minuto otto rosa già in vantaggio. Insigne dialoga con Graves sulla catena di destra e cambia fronte per Lund, cross volante col mancino e splendida incornata vincente di Segre. Palermo tonico che spinge bene a sinistra con un vivace Lund, Modena che prova a rispondere con un'incornata fuori bersaglio di Battistella. Giallo per Tremolada che trattiene vistosamente Segre in percussione. Ancora una bella sgroppata di Lund che taglia dentro il campo, ispira il destro di Henderson, alto, da ottima posizione. Battistella, poco dopo la mezz'ora, riequilibra le sorti della gara:Ponzo calibra un traversone dalla trequarti, terzo temo e stacco imperioso del numero 23v di Bianco e nulla da fare per Pigliacelli. Palermo che prova subito a reagire: Insigne cerca sul lungo Brunori, torre per il taglio di Di Francesco che calcia in drop ma non trova la porta. Preludio del nuovo vantaggio rosa: Ceccaroni cerca Brunori che difende palla col fisico e fa scorrere, prima di battere con un diagonale secco di sinistro Gagno. Rapido check al Var e tutto buono: Palermo che rimette la testa avanti. Palermo che mostra intensità ed un piglio gladiatorio: un paio di recuperi di Insigne ed Henderson, ripiegamento e tackle vincente, esaltano il pubblico del Barbera. Rosa che rischiano nel recupero della prima frazione: provvidenziale la chiusura di Ceccaroni sull'attacco alla profondità di Manconi, pronto a calciare a botta sicura a pochi passi da PIgliacelli. Altro sussulto sul corner seguente: Gliozzi sfiora il palo di testa. Giallo pesantissimo in chiusura di frazione per Brunori: il capitano protesta per un contatto in area e becca un'ammonizione che gli costerà la squalifica.

SECONDO TEMPO - Strizzolo, subentrato a Magnino, mette i brividi a Pigliacelli con una splendida giocata in acrobazia che sfiora il palo. Corini richiama Insigne e Coulibaly per dare spazio a Vasic e Di Mariano dopo una decina di minuti. L'ex Padova sfiora la traversa con una bella incornata su cross di Lund. Bianco gioca la carta del triplo cambio: Abiuso, Riccio e Bozhannaj per Tremolada, Ponzi e Gliozzi. Soluzione vincente del tecnico dei canarini: solita dormita difensiva dei rosa su palla inattiva, Strizzolo prende il tempo a tutta la linea e incorna sul secondo palo, Pigliacelli respinge proprio sulla testa di abiuso che trova il pari. Scambio stretto al limite, Brunori-Vasic-Brunori e destro del bomber rosa murato dalla difesa ospite. Palermo che perde un po'abbrivio e Modena che si rende pericoloso su destro di Battistella, Pigliacelli difettoso in presa bassa, Ceccaroni salva in extremis evitando il tap-in eiliano. Di Francesco pesca bene in area Brunori, controllo e girata di sinistro fuori bersaglio. Corini getta nella mischia Soleri e Aurelio, out Di Francesco e Lund. Strizzolo becca il giallo per un'entrata in ritardo su Di Mariano. Palermo con un iper offensivo 4-4-2, con Di Mariano e Vasic esterni alti sulle rispettive corsie. Soleri sfiora subito il gol: Segre alza un campanile ed il 27 colpisce di testa pizzicando la traversa. Di Mariano lavora bene una palla sull'out mancino, croos per la testa di Brunori troppo debole e centrale, Gagno para senza patemi. Brunori lascia il posto a Mancuso per l'ultimo scorcio di match. Flipper clamoroso al minuto ottantacinque: Il Modena si salva sulla linea per il rotto della cuffia. Apoteosi rosa al minuto ottantanove: l'instancabile Segre imbuca una splendida palla per Soleri, boa scuola Roma che anticipa in spaccata l'uscita di Gagno e fa impazzire il Barbera con un gol da centravanti di razza, Modena che trova ancora modo di sfiorare il pari nel recupero: la girata di testa di Abiuso fa la barba al palo. Soleri sublima il suo amore con il Barbera con il poker: Segre ancora ara il campo il percussione e serve Mancuso, assist perfetto per Soleri che buca ancora Gagno. Lungo check al Var e gioia liberata: doppietta del numero 27 e tre punti pesantissimi per il Palermo in chiave playoff.