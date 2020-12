Palermo, Mirri tranquillizza i tifosi: “Addio Di Piazza? Ne prendiamo atto, ma poco cambia”

Tony Di Piazza ha deciso di lasciare il Palermo.

Il noto imprenditore italo-americano, che detiene il 40%, ha informato i soci di aver formalizzato lo scorso 11 dicembre il recesso dalle quote di Hera Hora. Dopo la comunicazione ufficiale, arrivata nel corso dell’ultimo cda, il presidente rosanero Dario Mirri tranquillizza così i tifosi: “Non entro nel merito dei motivi, già oggetto di confronto nelle sedi societarie opportune, ma certo mi spiace per questa decisione, che altro non è se non la formalizzazione di quanto già precedentemente noto”.

“Ne prendiamo atto, ora anche formalmente, ma poco cambia rispetto al nostro percorso – ha proseguito il numero uno del Palermo -. Tutti gli obblighi che tutti noi soci ci siamo assunti rimangono ovviamente validi: il capitale è stato interamente sottoscritto e quindi non ci saranno ripercussioni sulla disponibilità economica della società nel rispetto degli impegni assunti e del budget triennale complessivo approvato a luglio del 2019″, ha dichiarato. Mirri.