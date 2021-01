Live Palermo, Mirri risponde a ‘La Partita sul 13’: confronto con giornalisti e tifosi, segui la diretta

Dario Mirri risponde.

In una fase estremamente complessa del percorso del nuovo Palermo targato Hera Hora, il presidente del club rosanero ed azionista di maggioranza della società controllante decide di provare a chiarire in prima persona dubbi, incognite e perplessità da parte dei tifosi tramite un confronto con gli operatori specializzati dell’informazione. Una prima parte di stagione, seppur fortemente condizionata da infortuni ed incubo Covid-19, oggettivamente deludente con la squadra rosanero protagonista di un campionato fin qui nettamente al di sotto delle aspettative. Rendimento altalenante, limiti strutturali e lacune trasversali emerse inesorabilmente sul rettangolo verde per una compagini che attualmente occupa il nono posto nella classifica del Girone C della Lega Pro, a distanza siderale dalle due battistrada e preceduta da ben otto formazioni in graduatoria.

L’imprenditore pubblicitario sarà ospite del format “La Partita sul 13”, condotto da Alessandro Amato ed Eliana Chiavetta, che andrà in onda mercoledì 20 gennaio alle ore 21.15 su Trm 13. Nel corso della puntata speciale della nota trasmissione sportiva di intrattenimento, Dario Mirri risponderà alle domande dei giornalisti de “Il Giornale di Sicilia”, “La Gazzetta dello Sport”, “Il Corriere dello Sport”, “La Repubblica”, Mediagol e Rosanerolive.

Il patron della Damir proverà anche a soddisfare curiosità ed interrogativi del popolo di fede rosanero rispondendo ai quesiti che verranno posti dai tifosi via social. Linee guida e criteri alla base della strategia di mercato nell’allestimento dell’attuale organico, i dissidi e le divergenze gestionali e programmatiche con Di Piazza, con l’immobiliarista italoamericano che ha esercitato il diritto di recesso ed uscirà prossimamente ufficialmente di scena dal club, progetti, obiettivi ed ambizioni della società alla luce del nuovo assetto, la sessione invernale della campagna trasferimenti, la costruzione del centro sportivo e tutti i temi focali relativi a presente e futuro del club. Sono diversi gli argomenti chiave da approfondire in un momento critico e con un intero girone di ritorno da giocare per cercare di insinuarsi nel cuore della zona playoff. Cosa vorresti chiedere al presidente del Palermo FC, Dario Mirri? Invia la tua domanda da rivolgere al numero uno del club di viale del Fante a redazione@mediagol.it