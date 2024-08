Palermo, Mirri: “Con CFG futuro solido e radioso. Non prendi Messi e fallisci…”

Amore e passione viscerale per i colori rosanero che vanno ben oltre l'ambito manageriale ed imprenditoriale. Dario Mirri ha edificato con cuore, lungimiranza, coraggio ed oculatezza un piccolo capolavoro, rendendosi artefice, in origine con l'ausilio di Tony Di Piazza, della rinascita dell'universo calcio a Palermo e fondando un club ripartito dalla Serie D in una torrida estate del 2019 dopo il rovinoso fallimento della precedente proprietà. Radici, ali, appartenenza e vittorie in rapida successione, dalla passerella trionfale della compagine di Pergolizzi fino all'esaltante cavalcata della banda Baldini. Due promozioni in tre anni, un modello societario virtuoso, il ritorno in B e il prestigioso ingresso nella galassia City Football Group, che assicura un futuro roseo, solido ed ambizioso alla società di viale del Fante. Alla vigilia di una stagione chiave, in cui il club rosanero punta senza indugi alla promozione diretta in Serie A, il presidente del Palermo FC, Dario Mirri, ha concesso un'interessante intervista a "La Repubblica-Palermo".

FUTURO COL CFG E KO AI PLAYOFF - "Cessione del club al CFG? Nessun rimpianto. Solo una enorme felicità nel sapere che il Palermo ha quella prospettiva di un futuro importante che io avevo intravisto da marzo del 2022 quando ho iniziato a trattare con Ferran Soriano. Nessun dubbio che si stia realizzando quello che abbiamo immaginato avviando la sinergia e poi la cessione. Il Palermo è oggi nel miglior gruppo che esista nel panorama internazionale del calcio. Abbiamo dato al Palermo un futuro straordinario che è appena iniziato. Smaltita l'amarezza per l'esito dello scorso campionato? No. La delusione è forte, ma deve essere motivo per imparare da quello che non ha funzionato. Le due partite con il Venezia hanno dimostrato che non avevamo la cattiveria e la grinta necessarie. Finita la partita nella quale siamo stati eliminati mi sono chiesto cosa servisse e cosa non fosse andato. Il Palermo ha dimostrato delle debolezze mentali che sono state fatali. Abbiamo ancora tutti negli occhi il secondo tempo di Cremona, ma una situazione del genere era successa l’anno prima nella gara decisiva con il Brescia quando eravamo avanti 2 a 0 e ci siamo fatti riprendere. Quando certi fatti si ripetono allora c’è una debolezza strutturale. Bisogna voltare pagina e ripartire. Due anni finiti male devono essere d’insegnamento. Non possiamo comprare Messi, andare in serie A e poi retrocedere o magari fallire. Vorrebbe dire distruggere il Palermo. Noi dobbiamo andare in serie A e nello stesso tempo costruire il futuro della società su basi solide e durature. Ferran Soriano ha scritto un libro dal titolo: “Il Pallone non rotola mai per caso”. Ecco, io le dico che il Palermo non andrà in A per caso".