Calciomercato Sampdoria, ecco Tutino: l’ex Palermo a Roma per le visite mediche

Oggi per l'attaccante in arrivo dal Cosenza visite mediche a Villa Stuart a Roma e nel tardo pomeriggio l'arrivo all'aeroporto di Genova

Si attende ormai solo l’ufficialità per Gennaro Tutino: undicesimo colpo di mercato della Sampdoria di Pietro Accardi. Come riportato da “Sky Sport” l’ex Palermo, atterrato questa mattina a Roma, ha svolto le visite mediche che precederanno la firma sul contratto che legherà l'attaccante - che arriva dal Cosenza in prestito oneroso con obbligo di riscatto - per tre anni al club blucerchiato.