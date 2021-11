Palermo, Mirri: “Bega con Di Piazza decisiva per la cessione. Fondo vuole capire”

Le dichiarazioni rilasciate dal presidente del Palermo, Dario Mirri: la decisione del giudice Chiara Salamone è attesa nei prossimi giorni

"L’interlocuzione con i rappresentanti del fondo prosegue, ma per andare avanti si aspetta il pronunciamento del tribunale sulla richiesta di sequestro conservativo dei beni presentata da Tony Di Piazza". Lo ha detto Dario Mirri, intervistato ai microfoni de "La Repubblica". Lunedì, presso il Tribunale di Catania, si è tenuta la prima udienza per stabilire se la richiesta dell'ex vicepresidente del Palermo ed ex socio di Hera Hora, sia congrua. Tony Di Piazza, che deteneva il 40% delle quote, ha chiesto 11,9 milioni di euro a titolo di liquidazione per avere esercitato il diritto di recesso lo scorso dicembre.