Palermo migliore terza: ecco quando scenderà in campo. Date e regolamento dei playoff

L'importante successo del Palermo contro il Bari consente ai rosanero di concludere da terzi classificati la stagione regolare, ottenendo diversi vantaggi per la fase playoff

Il Palermo batte per 2-0 il Bari e si classifica terza nel girone C, la migliore del campionato. Gran successo quello della formazione di Silvio Baldini sul rettangolo verde di un 'San Nicola' vestito a festa per il trionfo dei biancorossi. Floriano e Brunori regalano al Palermo un successo che - in virtù della sconfitta dell'Avellino contro il Foggia e della vittoria del Catanzaro sul campo della Vibonese - consente ai siciliani di approdare ai playoff dal primo turno nazionale, con la gara d'andata che si giocherà l'8 maggio, mentre quella di ritorno andrà in scena quattro giorni dopo al 'Renzo Barbera'. Qualora De Rose e compagni dovessero superare questo primo turno, otterrebbero l'ulteriore vantaggio di essere testa di serie anche nel secondo turno.