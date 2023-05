Palermo, Miccoli sulla promozione della Primavera: “Complimenti a tutti, bravissimi!”

Il Palermo Primavera ha conquistato la promozione in seconda divisione battendo il Bari alla finale playoff. Sono arrivate anche le congratulazioni dell'ex capitano rosanero.

Sono arrivate le congratulazioni alla formazione Primavera del Palermo anche da parte di Fabrizio Miccoli, ex capitano rosanero nonché miglior realizzatore della storia del club, per la vittoria della finale playoff contro il Bari che è valsa la promozione in Primavera 2 della compagine allenata da mister Stefano Di Benedetto.