Palermo, Di Benedetto batte il Bari e i rosa conquistano la promozione in Primavera 2

Sale di categoria il Palermo Primavera che ha battuto il Bari nella finale playoff del girone B. Seconda divisione per la formazione allenata da mister Stefano Di Benedetto.

La formazione giovanile del Palermo vince i playoff del girone B della Primavera 3. Trionfano i ragazzi di mister Stefano Di Benedetto che al "Pasqualino" di Carini superano il Bari per 2-1, con la gara d'andata in Puglia che era terminata sul risultato 1-1, e conquistano la promozione in Primavera 2.