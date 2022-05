Palermo, Matteo Brunori insegue la storia: record di Luca Toni a due passi

Matteo Brunori ha segnato 28 gol e punta a raggiungere il bomber della promozione in A

"A due passi dalla B , il Palermo . A due passi da Toni , invece, Brunori . Due strade che si incrociano, quelle della promozione e della storia, per il bomber che ha trovato pure la prima rete casalinga di questi play-off", apre così l'edizione odierna del noto quotidiano "Giornale di Sicilia" che punta i riflettori sull'attaccante di proprietà della Juventus . La firma contro la FeralpiSalò in un Renzo Barbera gremito ha portato in finale il Palermo e lo ha avvicinato tangibilmente al record dell'ex attaccante di Fiorentina e Bayern Monaco .

"Brunori è il secondo miglior marcatore in stagione singola nella storia del Palermo, con le sue 28 reti, alla pari con Radice nella stagione 1931/32 in Serie B. Gli mancano due reti per raggiungere le 30 di Toni, sempre in Serie B, nel 2003/04", si legge. La particolarità è che entrambi i goleador del passato hanno chiuso la stagione con una promozione.