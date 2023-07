Palermo, Mateju: “Felice qui con la mia famiglia. City Group, Serie A e tifosi…”

"Questo ritiro per noi è davvero molto importante, sono arrivati tanti nuovi calciatori ed è fondamentale lavorare tutti insieme, siamo qua e lavoriamo per preparare la nuova stagione. Adesso ho superato i problemi fisici, sto bene e non sento dolore, sono pronto ad allenarmi al massimo. Il mio primo anno a Palermo mi sono trovato veramente bene, città bellissima e squadra importante, io e mia moglie ci siamo trovati davvero stupendamente. sono molto contento e non vedo l'ora di iniziare la prossima stagione. Lo scorso 27 giugno è nato mio figlio Theo, non vedo l'ora che mia moglie Eliana arrivi a Palermo con lui, siamo molto felici e desiderosi di iniziare insieme la nostra nuova vita in città. Rispetto alla scorsa stagione dobbiamo fare più punti in casa, cercare di vincere sempre, poiché al Barbera grazie all'apporto del pubblico sappiamo di giocare in dodici. Sono arrivati in rosa tanti calciatori di esperienza, quindi siamo consapevoli che il torneo cadetto è lungo e difficile, ci sarà bisogno di tutti, soprattutto degli elementi più esperti perché la Serie B non è certamente un campionato semplice. Dobbiamo essere competitivi per la promozione in Serie A, sappiamo che tutti gli avversari contro il Palermo vogliono fare il massimo ,perché per ogni squadra sfidare il Palermo sarà un grande stimolo. Noi dobbiamo dare tutto e farci trovare pronti, questo è importante. Il City Group si è insediato da un anno, noi siamo molto contenti perché abbiamo alle spalle una società di grande livello e dalla notevole esperienza, siamo una grande famiglia e non vediamo l'ora di tornare a Palermo ed iniziare a lavorare nel nuovo centro sportivo. I nostri tifosi sono i migliori, grazie a loro giochiamo sempre con il dodicesimo uomo in casa. Il Barbera mi emoziona sempre, è uno stadio che ha davvero qualcosa di speciale. Tra poco ci vedremo con loro allo stadio e possiamo fare una grande stagione insieme. Abbonamenti? Importante che la gente ci sostenga e il Barbera sia sempre pieno, tra non molto potremo riabbracciare i nostri tifosi".