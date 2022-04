Palermo, Massolo richiude la porta: a Bari il quarto clean sheet stagionale

Tornato titolare a Bari, Samuele Massolo ha lasciato la saracinesca abbassata permettendo al Palermo di vincere zero a due

Prova di carattere e di affidabilità di Massolo che ha risposto presente agli attacchi del Bari con, in particolare, una gran parata su un destro secco di Antenucci che avrebbe potuto rimettere in discussione il risultato finale del match. Tra i portieri con almeno 5 presenze nel Girone C, è il terzo per percentuale di imbattibilità (57,1%). Un «dodicesimo» che sa anche come fare il titolare, in questo Palermo che sogna in grande di poter vincere i playoff per approdare in Serie B.