Palermo, Martin ad un bivio: il francese è ai titoli di coda?

Palermo-Martin: binomio destinato a separarsi? Il centrocampista francese è stato - prima con Boscaglia e poi con Filippi - tra i meno impiegati dell'appena trascorsa stagione rosanero

La sua seconda stagione in quel di Palermo non è praticamente mai cominciata. Dodici le presenze in campionato di cui sette dal primo minuto e tutte con Boscaglia. Filippi - nonostante abbia avuto il merito di rigenerare la condizione psicologica di molti calciatori presenti in squadra tra cui quella di Roberto Floriano - non è riuscito a far adattare al proprio credo calcistico le peculiarità tecnico-tattiche di Malaury Martin. Il centrocampista francese è stato, infatti, impiegato dal tecnico originario di Partinico solamente per quindici minuti. Troppo poco per un calciatore dalla sua esperienza.