Palermo, Marong torna a casa: il gambiano riabbraccia la mamma e aspetta il rinnovo

Il difensore del Palermo è tornato nella sua terra natale per riabbracciare gli affetti più cari, in attesa che si concretizzi il suo rinnovo con il Palermo fino al 2023

Buba Marong è tornato in Gambia per riabbracciare la mamma, a cinque anni dalla traversata che gli salvò la vita.

"Il ritorno a casa prima della firma". Esordisce così l'edizione odierna del Giornale di Sicilia, che pone l'attenzione sul ritorno del difensore del Palermo nella sua terra natale, in attesa del rinnovo di contratto con il club rosanero. Dopo ben cinque anni dal suo arrivo in Italia e dalle terribili vicende che lo hanno costretto a lasciare la sua terra di origine, Marong è voluto ritornare nel posto in cui è cresciuto e nel quale ha sempre sognato una vita migliore. Vestito rigorosamente con i colori rosanero, il difensore di Giacomo Filippi ha potuto riabbracciare la mamma, alla quale è stato dedicato un regalo speciale. Una maglia ufficiale del club di Viale del Fante, che le potrà rievocare in qualsiasi momento l'immagine di un figlio lontano ma finalmente felice.

Felice, Marong, probabilmente lo è anche per il suo rinnovo di contratto, che con il passare delle ore sembra sempre più vicino. Il giovane difensore ha dimostrato - a partire dall'inizio dell'era Filippi - la tanta voglia di mettersi in gioco e di poter rappresentare, agli occhi del tecnico, un'alternativa valida per il suo pacchetto arretrato. Anche così, il giocatore gambiano si è guadagnato un prolungamento del suo rapporto con il club della 'Favorita', con il quale dovrebbe legarsi fino al 2023. Prima dell'ufficialità si attende però il ritorno in Sicilia del difensore, che dovrebbe avvenire nei prossimi giorni. Tutto pronto, dunque, per la firma, mentre Marong si gode gli affetti e una mamma 'vestita' di rosanero.