Palermo, Marconi out contro la Vibonese: mister Filippi studia le mosse

Il Palermo si proietta alla sfida contro la Vibonese.

I rosanero nel pomeriggio di sabato 10 aprile dovranno vedersela contro la compagine calabrese che al momento occupa la quartultima posizione in classifica. Gli uomini guidati da mister Giacomo Filippi dovranno fare a meno di Lorenzo Lucca (infortunio al ginocchio) e dello squalificato Ivan Marconi. I Rosa, d’altro canto ero, ritroveranno Edoardo Lancini che torna dopo un periodo di stop anche se probabilmente non sarà lui il candidato alla sostituzione dell’ex Monza. Stop forzato per il difensore che ha accumulato una serie di ammonizioni che ha fatto scattare a sua volta la squalifica, intanto scalpita Peretti per una maglia da titolare. Si contenderà la titolarità con Andrea Accardi che, come scrive l’edizione odierna de ‘Il Giornale di Sicilia’, potrebbe lasciare la fascia destra ad Alberto Almici che riprenderà il suo posto dopo l’assenza contro il Monopoli.