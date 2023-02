Palermo, manca il ribaltone: Brunori e compagni mai vincenti quando vanno sotto

Una crescita costante in termini di identità tattica, compattezza, equilibri ed automatismi. Una parabola ascendente non certo scalfita dalla sconfitta patita a Marassi contro il Genoa di Gilardino, match in cui il Palermo ha comunque ribadito di essere sulla strada giusta sfoderando una prestazione solida, gagliarda e di personalità. Nelle ultima undici gare sono arrivati ben diciannove punti, uno score che ha ribaltato le prospettive della stagione in casa rosanero: la squadra di Corini viaggia spedita verso la conquista di una tranquilla permanenza in categoria ma strizza contestualmente l'occhio alla zona playoff. Tuttavia, l'edizione odierna del Giornale di Sicilia pone l'accento su una particolare statistica che stride con la comprovata forza di reazione alle circostanze avverse messa in mostra da Brunori e compagni nell'ultimo periodo. Una volta passato in svantaggio, cos' come accaduto al Ferraris, il Palermo non è mai stato capace di completare una rimonta portando a casa l'intera posta in palio. Ben undici volte la formazione di Corini è andata sotto nel punteggio, soltanto in tre occasioni è riuscita a riequilibrare le sorti del match, nelle restanti otto gare è arrivata la sconfitta. Tre pari rimediati riacciuffando l'avversario ma mai un ribaltone completo, con un capovolgimento radicale del risultato a proprio favore. Nella speciale graduatoria di punti conquistati da situazioni di svantaggio, il Palermo è diciassettesimo, a testimonianza della difficoltà della formazione siciliana a conquistare in rimonta un risultato pieno. Il Genoa ha mostrato grande pragmatismo e solidità nel gestire e blindare il vantaggio acquisito nelle gare casalinghe, al pari proprio del Palermo che al Barbera ha ottenuto vittorie pesanti e di misura contro numerose big del campionato cadetto: lo stesso Genoa, poi Parma, Cagliari, Bari e Reggina. Sabato prossimo in Sicilia sarà il turno della capolista Frosinone: ghiotta occasione per il riscatto immediato in casa rosanero.