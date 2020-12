Palermo, manca il “faro” a centrocampo: Palazzi, Martin e la scelta di Boscaglia…

“Palermo, manca il ‘faro’ a centrocampo”.

Titola così l’edizione odierna del ‘Giornale di Sicilia’, che punta i riflettori sulle scelte di Roberto Boscaglia. In occasione della sfida contro la Vibonese, andata in scena domenica pomeriggio allo Stadio “Luigi Razza”, il tecnico rosanero ha deciso di lasciare in panchina sia Palazzi, sia Martin, con Odjer chiamato a fare il metronomo.

“Boscaglia ha rinunciato al regista. Il centrocampo del Palermo, ancora una volta, ha fatto a meno di un ‘faro’, con tutto ciò che ne consegue in termini di sviluppo della manovra”, si legge. Una scelta che continua a far discutere. D’altra parte, chi è finito fuori dal radar di Boscaglia è soprattutto Martin. Il centrocampista francese, uno degli uomini copertina della squadra che ha conquistato la promozione in Serie C, finita l’emergenza legata al cluster Covid, non è riuscito più a trovare spazio.

Palazzi, invece, è stato uno degli innesti principali della sessione estiva di calciomercato, con il club di viale del Fante che è riuscito a convincere il Monza a cedere in prestito il calciatore per fargli trovare spazio e minuti. Tuttavia, fin qui, complici forfait ed infortuni, il classe 1996 ha agito quasi esclusivamente da difensore centrale, trovando poco spazio nel suo ruolo naturale, ovvero in mezzo al campo. “Numeri e scelte che fanno pensare come Boscaglia abbia deciso, almeno per il momento, di poter fare a meno di un regista classico, affidandosi più a giocatori dinamici, capaci comunque di fare da raccordo tra difesa e attacco”, ha concluso il noto quotidiano.