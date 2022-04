Palermo, Luperini e Giron out a Bari: Fella e Crivello all’ultima chance

Le squalifiche di Luperini e Giron riaprono le porte dell’undici titolare a Fella e Crivello: le ultime in vista di Bari-Palermo

"Palermo, Fella e Crivello all’ultima chance". Titola così l'edizione odierna del "Giornale di Sicilia", che punta i riflettori in casa Palermo e alla sfida contro il Bari , in programma il 24 aprile allo Stadio "San Nicola". Chi salterà la gara valevole per l'ultima giornata della regular season sono Maxime Giron e Gregorio Luperini , che dovranno scontare un turno di squalifica. E le loro assenze "riaprono le porte dell’undici titolare a Crivello e Fella ", si legge. "Uno finito nell’occhio del ciclone, l’altro mai realmente preso in considerazione da Baldini".

Fella , infatti, ha giocato soltanto 138 minuti da quando Silvio Baldini è approdato sulla panchina del Palermo . E quella di Bari è certamente una gara importante anche per il suo futuro. L'ex Avellino verrà schierato al posto di Luperini , come già provato a più riprese durante le sedute di allenamento.

"Situazione diversa per Crivello", che fino all'errore di Pagani è stato in perenne ballottaggio con Giron. Da quel rigore causato, però, il difensore palermitano non è più sceso in campo. Neanche un minuto contro Taranto, Picerno e Monopoli, ma al "San Nicola" tornerà titolare. Un'ultima chance per entrambi di rilanciarsi.