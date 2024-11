Palermo, Lucioni rescinde il contratto. Cosenza possibile destinazione

"Fabio Lucioni risolverà il contratto con il Palermo: il difensore classe 1987 si sta recando in sede per risolvere. Nessun minuto per lui in stagione. In rosa dal luglio del 2023, Fabio Lucioni non ha giocato neanche un minuto in questa stagione. Ora arriverà la risoluzione del contratto, che sarebbe scaduto il 30 giugno 2025. Il Cosenza è una possibile destinazione. "