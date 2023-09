Palermo, Lucioni: “Difesa merito di tutti. Corini moderno, tifosi top. La Serie A…”

Leader tecnico e carismatico, baluardo invalicabile che guida e governa la linea difensiva. Nel cuore della retroguardia del Palermo di Corini, spiccano personalità e spessore di Fabio Lucioni, vero e proprio totem del ruolo in questa categoria. Fisicità, tempismo, capacità di lettura ed esperienza in quantità industriale per chi ha già vinto la Serie B quattro volte in carriera e punta ad allungare la sua striscia di campionati trionfali proprio in maglia rosanero. Centrale difensivo di straordinario rendimento, Lucioni è subito diventato punto di riferimento e perno del gruppo squadra, fuori e dentro il rettangolo verde. Con l'ex Frosinone alla guida, il reparto arretrato della compagine siciliana si è mostrato quasi imperforabile: un solo gol subito nelle prime quattro gare di campionato disputate. L'esperto difensore ha concesso una lunga intervista al "Corriere dello Sport", soffermandosi su vari spunti interessanti relativi all'avvio di stagione e non solo.

DIFESA BUNKER - "Grande solidità in fase di non possesso in questa prima parte di stagione? Precisiamo che non si tratta di un singolo reparto ma di una fase difensiva fatta con dedizione e abnegazione da tutta la squadra a partire dagli attaccanti che mostrano una grande disponibilità in tal senso sin dalla preparazione delle gare. E’ il loro lavoro che aiuta, nello specifico noi e la linea difensiva a cercare di non prendere gol. A livello di programmazione la società è stata lungimirante: al di là degli acquisti ha confermato un allenatore che conosce la categoria, sa come si preparano le partite e affrontare ogni avversario. L’intenzione dichiarata da tutti era cercare di alzare l’asticella perché per vincere in B non si può stare al di sotto di certi standard di qualità. Posso dire che in queste prime uscite si è visto nel gruppo un fattore di intensità mentale che in questa categoria è decisivo. E una squadra che sta svolgendo al meglio i dettami dell’allenatore".