Palermo: Lucioni, Ceccaroni e Insigne esperti in promozioni. Il talento di Vasic…

L'edizione odierna de "La Repubblica-Palermo" si sofferma sull'arrivo di Roberto Insigne, jolly offensivo proveniente dal Frosinone, al ritiro di Ronzone dove il Palermo di Eugenio Corini sta svolgendo la prima fase della preparazione estiva. Innesto di rimarchevole qualità, in grado di collezionare ben 206 presenze, 41 reti ed altrettanti assist fin qui in carriera. Estro, tecnica individuale, sostanza. Giocatore strutturato e dalla mentalità vincente, come dimostrano le due promozioni dalla B alla Serie A ottenute prima col Benevento quindi con il Frosinone. Alla corte di Fabio Grosso, nell'ultima trionfale stagione per i ciociari, Insigne ha gonfiato per ben otto volte la rete avversaria, fornendo vari assist ed assicurando un contributo decisivo ai fini del salto di categoria. Come nel caso di Lucioni e Ceccaroni, anche Insigne vanta stagioni vincenti in Serie B, culminate con la promozione, un tratto distintivo di molti volti nuovi in casa rosanero. Insigne ha ricevuto le felicitazioni cia social del più noto fratello Lorenzo, ex Napoli, e dell'ex centrocampista di Juventus, Palermo e Milan, Antonio Nocerino. Il noto quotidiano sposta poi la sua attenzione sul protagonista della consueta conferenza stampa in Trentino nella giornata di ieri: il talentuoso classe 2002 Aljosa Vasic. Il gioiellino serbo, ex Padova, si è presentato in modo sobrio e pacato, ma ha già mostrato personalità ed idee chiare. Il modello Milinkovic Savic, le caratteristiche tecnico-tattiche, la consapevolezza di giocarsi una ghiotta chance in chiave presente e futura in una piazza passionale ed ambiziosa ed in una società di assoluto livello. Un cenno al calciomercato estivo: l'affare Desplanches con il Vicenza sembra sempre più vicino alla chiusura, il portiere scuola Milan dovrebbe a breve diventare un nuovo tesserato del club rosanero, mentre Massolo saluterà la Sicilia per iniziare una nuova avventura professionale nel club biancorosso.