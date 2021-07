Palermo, Lucca convocato per il ritiro: intoppi nell’affare con il Pisa? I dettagli

Il Palermo ha diramato la lista dei convocati per il ritiro di San Gregorio Magno: nell'elenco spicca il nome di Lorenzo Lucca che sembrava essere già virtualmente ceduto al Pisa

C'è anche il nome di Lorenzo Lucca in seno al roster dei tesserati che compongono il reparto offensivo nella lista dei calciatori convocati dal Palermo per il ritiro estivo di San Gregorio Magno.

La ragione di quello che rappresenta un mero tecnicismo è teoricamente molto semplice: in attesa che arrivi l'ufficialità del trasferimento del classe 2000 al Pisa , il Gigante di Moncalieri è ancora un claciatore a tutti gli effetti contrattualizzato con il club rosanero e formalmente un profilo da inserire nella lista dei convocati per la preparazione estiva.

Circostanza che sottintende l'insorgere di improvvisi intoppi o inattesi colpi di scena in relazione all'epilogo di un'operazione che sembrava definita? L'intesa di massima tra Palermo e Pisa pareva essere stata raggiunta sulla base di 2,1 milioni di euro più una serie di bonus scaglionati, subordinati al numero di gol che il bomber sarebbe stato in grado di realizzare con la maglia nerazzurra nel prossimo campionato di Serie B . Singoli obiettivi, cadenzati da vari step, che se reggiunti in totò implementerebbero la cifra complessiva incassata dalla società di Viale del Fante fino a circa 3 milioni di euro per la cessione a titolo definitivo dell'attaccante piemontese. (LEGGI QUI)

Lucca, che ha già salutato i compagni nella giornata di ieri pronto ad iniziare la sua nuova avventura professionale, aveva definito l'intesa con il club toscano per un contratto quinquennale, sposando la causa del Pisa che si presenta ai nastri di partenza del torneo cadetto con ambizioni di vertice. Quando la fumata bianca sembrava ormai prossima, arriva la mossa a sorpresa del Palermo: Lucca convocato ufficialmente per il ritiro estivo e due giorni di permesso concessi al bomber dalla società rosanero in attesa dell'evoluzione degli eventi. Strategia che lascia ragionevolmente presupporre che c'è ancora qualche aspetto significativo da limare nella trattativa tra le due società per perfezionare e ratificare il trasferimento del calciatore in Toscana.