Palermo, Lucca ai saluti: Marotta il sogno, si valutano Manconi e Vantaggiato

L'addio praticamente certo del bomber piemontese aprirà la strada all'ingaggio di due centravanti importanti

I rosanero si sono praticamente rassegnati alla partenza di Lorenzo Lucca che è cercato da diversi club tra i quali spiccherebbe anche il nome del Sassuolo. La strategia del club di Viale del Fante, scrive l'edizione odierna de 'Il Giornale di Sicilia', è quella di far decidere al ragazzo il proprio futuro a patto che il suo cartellino possa essere ceduto a un prezzo importante. La cifra che ne ricaverebbe il Palermo, infatti, servirebbe per investire sul mercato in vista del prossimo campionato di Serie C. I neroverdi, i più interessati al ragazzo, sarebbero intenzionati a spendere una cifra vicina ai 4 milioni per il calciatore piemontese.