Palermo, lontano dal Barbera è un rebus: ad Avellino per curare il mal di trasferte

Palermo, lontano dal Barbera è un rebus. Ad Avellino caccia alla personalità per trovare la cura al mal di trasferte e guadagnare punti il chiave playoff

Il Palermo, continua il suo cammino convincente al Renzo Barbera. In trasferta i rosanero soffrono - com'è già noto - e la prossima sfida, contro l’Avellino, è ancora una volta decisiva per testare la personalità della squadra guidata da coach Baldini, in vista dei playoff. Nell'edizione oggi in edicola del "Giornale di Sicilia", il noto quotidiano si sofferma sulle problematiche principali della compagine rosanero, lontano dal "Barbera".

De Rose e compagni soffrono in difesa e le tre gare esterne dimostrano quanto il Palermo sia capace di subire gol al primo tiro verso la propria porta. Caccia alla personalità nell'approccio alla partita e maggiore attenzione nella retroguardia. I rosa dovranno sfoderare una prestazione degna di nota e tornare a casa con punti pesanti, per accorciare in classifica e per dare una svolta alla stagione soprattutto in vista dei playoff, quando serviranno prestazioni importanti anche lontano dal "Renzo Barbera".

Il principale aspetto da sottolineare, infatti, è quello della mancanza di carattere per poter gestire momenti difficili che in trasferta sono più frequenti. Unica trasferta degna di nota, sotto l'aspetto mentale ed abnegazione al sacrificio collettivo, è senza dubbio quella che ha segnato l'inizio del nuovo corso targato Baldini, nello 0-0 contro il Catanzaro al "Ceravolo". La sfida del "Partenio" contro l'Avellino, attualmente quarto a +4 dal Palermo, risulta dunque l'ultimo crocevia verso la cura al mal di trasferta in vista dei playoff.