Palermo, Lombardo: “Club rinato anche sui social. Ritiro a Manchester? City Group…”

"L’evoluzione intera del club si porta dietro anche quella di tutti gli altri aspetti, tra questi anche la comunicazione. Tre anni fa il Palermo è rinato anche sui social e questo aspetto ha seguito la camminata di successo del club. Stiamo vivendo questo cambio epocale al City Group con grande entusiasmo perché fare parte di uno dei gruppi calcistici più grandi al mondo significa sentire la responsabilità di confrontarsi con una platea molto più ampia e noi partivamo già da una piazza calda come quella di Palermo, molto esigente e attenta ai contenuti che pubblichiamo. Siamo partiti da una strategia iniziata nel triennio dalla D alla B e si eleva a standard ancora più alti. Ritiro Manchester? È stata una settimana indimenticabile per tutti, non solo per i calciatori che hanno condiviso tutti i confort che utilizza in Manchester City, ma anche per tutta la struttura organizzativa intorno alla squadra. Abbiamo toccato con mano la nuova realtà e ci sentiamo di fatto parte di questa grande famiglia".